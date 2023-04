Após saída de desabrigados, 100 animais seguem no Parque de Exposições

Com a vazante do Rio Acre, algumas vítimas que estavam abrigadas no Parque de Exposições retornaram para suas casas, porém, sem os seus animais de estimação.

Acontece que segundo o Departamento de Zoonoses da prefeitura, mais de 100 animais ainda estão no espaço destinado a acolher os bichinhos das vítimas das enchentes em Rio Branco. São 84 cães e 35 gatos, que seguem sob os cuidados da equipe de zoonoses.

O Departamento informou que várias vítimas atingidas perderam tudo e ainda não conseguiram retornar para buscar os animais. Outra justificativa, seria que alguns dos animais que continuam no abrigo, foram abandonados nas áreas alagadas e por isso, não têm tutor responsável.

Desde o início da enchente, o abrigo já abrigou mais de 600 animais. O Departamento declarou que para aqueles bichinhos registrados com tutoria, o órgão deve entrar em contato para que os responsáveis comecem a buscá-los. Em relação aos animais abandonados, uma campanha de adoção deverá ser organizada nos próximos dias.