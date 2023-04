Após sair do BBB 23, Fred decide trocar de nome; entenda

Após sair do BBB 23, Fred decidiu que irá trocar seu nome artístico daqui para frente. Antes conhecido como Fred Desimpedidos, o jornalista explicou que passará a usar o nome Fred Bruno.

De acordo com ele, a escolha veio após um período de reflexão dentro da casa mais vigiada do Brasil. “Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou”, escreveu em suas redes sociais.

“O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que sonoramente é perfeito também”, completou Fred. Aliás, ele revelou que muitos fãs também passaram a chmá-lo assim ao encontrar o ex-BBB na rua.

Além disso, o jornalista destacou que irá acrescentar mais entretenimento em sua carreira a partir de agora. “Quero ser um grande apresentador”, explicou. “Tenho que trabalhar muito, tem que fazer uma série de projetos, mas tenho grandes planos para ser um grande apresentador de entretenimento. O que eu mais sei fazer é futebol, tenho uma carreira legal no esporte, vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento”, concluiu.