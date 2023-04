Após “sigilo”: Gusttavo Lima recebeu R$ 1,1 mi em comercial para Caixa

A Caixa Econômica Federal pagou R$ 1,1 milhão ao cantor sertanejo Gusttavo Lima por um comercial da Mega da Virada. O sorteio é um dos maiores prêmios das loterias no ano. O contrato foi revelado nesta segunda-feira (24/4) pela agência Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Além da composição do jingle da campanha da Mega da Virada 2020 para o vídeo de pouco mais de 1 minuto que foi veiculado em TVs do país, o contrato do banco com a empresa de Gusttavo Lima previu a produção e distribuição de peças publicitárias por meio impresso, redes sociais e plataformas de streaming.

A revelação do documento acontece após uma polêmica envolvendo o cantor sertanejo e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no fim do último ano.

Na época foram levantadas rumores de que Jair Bolsonaro teria imposto sigilo de 100 anos no contrato envolvendo a contratação do artista. A Caixa e Gusttavo Lima negaram que o documento estivesse em segredo.