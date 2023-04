Após ter mochila trocada, mulher escreve carta a ladrão: “Se deu mal”

Uma mulher que teve a mochila furtada no último dia 21 em um hotel na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, descobriu que o criminoso deixou no lugar uma bolsa mais valiosa do que a sua.

A gerente de uma marca de cosméticos Sheila Ribas, de 37 anos, havia deixado sua mochila com um notebook avaliado em R$ 4 mil, que pertencia à empresa, no restaurante do hotel, enquanto tomava seu café da manhã.

Em uma postagem feita em seu perfil do linkedin, intitulada “carta aberta ao ladrão da minha mochila”, a mulher diz que se descuidou em um momento de grande circulação de pessoas. Quando percebeu, sua mochila havia sido trocada por outra, “vazia”, com apenas duas canetas.

Na publicação, ela conta que achou que a mochila havia sido trocada por engano: “Foi um dia longo de trabalho e custei a acreditar que fui roubada, até o time de segurança do hotel confirmar que de fato a mochila teria sido trocada de forma proposital”.

Ao fazer uma busca sobre o nome da marca da mochila na internet, a mulher constatou que ela era vendida por cerca de R$ 1.350. “Fiquei chocada! Rapidamente me acionou o gatilho. ‘Se a mochila é esse valor, vou ver as canetas’”, escreveu ela.

A mulher descobriu que uma das canetas, da marca Parker, custava mais de R$ 700. A outra, da Montblanc, R$ 3.017. Somados, os itens custam mais de R$ 5 mil.

“Sim, seu ladrão, você é bastante tolo. Você me levou um notebook de R$ 4 mil e me deixou com R$ 5.067”, disse Sheila na publicação. E completou: “Vc, ladrão, acho que se deu mau (sic). Mas me ensinou uma lição, eu posso reverter essa corrente de tristeza em uma coisa boa e bela”.

A mulher, agora, está em busca do dono dos objetos.

“Conversando com outras pessoas, todas elas mencionaram que uma Montblanc representa na maioria das vezes uma grande conquista (uma promoção ou formatura) ou um presente de algum ente querido. Por isso, sim, eu quero encontrar o dono (a) da Montblanc. A caneta tem um número de série e acredito que possa conseguir chegar na pessoa. Montblanc, me ajuda com isso? Vamos quebrar essa corrente de ‘bad vibe’?”

Sheila informou que a Montblanc está com o número de série da caneta e tenta identificar o dono. “Ainda com esperança 💙”, postou.