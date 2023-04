Após toque de recolher de facção, UPA da Cidade do Povo tem atendimento suspenso, diz denúncia

Uma denúncia feita ao ContilNet neste sábado (08), informou que facções criminosas teriam estabelecido um toque de recolher a partir das 17h, no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco (AC).

De acordo com o morador, às 18h o trânsito nas ruas do bairro deverá ser fechado e o atendimento na UPA Cidade do Povo será suspenso, funcionando apenas o atendimento emergencial da unidade.

O toque de recolher proposto pelas facções criminosas seria uma resposta à operação da Polícia Militar do Acre que prendeu integrantes das organizações durante diligências no bairro.

Ao ContilNet, a PM/AC informou não saber sobre as informações, mas que deverá reforçar o policiamento na região. A assessoria da corporação disse ainda quando irá investigar a denúncia, e caso surja novas informações, fará os esclarecimentos necessários.