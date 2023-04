Após trinta anos, governo reativa centro cirúrgico de Hospital Geral de Plácido de Castro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), reativou o centro cirúrgico do Hospital-Geral Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro. Neste sábado, 15, as salas cirúrgicas da unidade foram utilizadas pela primeira vez em trinta anos. A medida faz parte do plano de ações para descentralizar os serviços e qualificar a assistência em saúde.

Em mais uma edição do Opera Acre, quatorze pacientes que aguardavam por cirurgias gerais, no município, foram beneficiados. As ações do programa ocorreram simultaneamente em Senador Guiomard, com dez cirurgias proctológicas e em Cruzeiro do Sul, com quatro cirurgias ginecológicas.

“A reativação do centro cirúrgico foi um desafio colocado para a gente. É o compromisso do governador, Gladson Cameli, na ampliação das cirurgias e na manutenção desses mutirões. A gente se sente feliz em aproximar esse serviço da comunidade e trazer qualidade de vida para essas pessoas”, declarou a secretaria adjunta assistencial da Sesacre, Ana Cristina Moraes.

Para o médico gerente assistencial do Hospital-Geral, Renato Garcia, o retorno dessas atividades agregará valor à assistência prestada na unidade. “Isso para a comunidade é gratificante. Tivemos que trazer tudo, cada peça, instrumentais, a mesa, os equipamentos, os profissionais e medicamentos. Então, foi implantado do zero, tudo novo e graças a Deus está acontecendo”, disse.

“Faz tempo que sofro com esse problema, mas só agora corri atrás do tratamento. Enfim, agradeço por não ter que ir para Rio Branco para fazer a cirurgia, pois tenho três filhos pequenos. Faço hoje e amanhã já saio e volto para casa”, contou a paciente Adriana Lima, 32 anos, que aguardava pela cirurgia de vesícula.

Francisca Roberto, 33 anos, é moradora de Vila Campinas, comunidade próxima a Plácido de Castro e também esperava para se submeter a cirurgia de vesícula. “Muitas coisas não posso comer, passo mal, sinto dor. A minha expectativa é ficar boa logo”, relatou.