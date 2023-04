Após vazante do Rio Acre, ponte de concreto é liberada em Rio Branco 

Em Rio Branco, a alagação do Rio Acre e dos igarapés trouxe inúmeros transtornos à população. Além de deixar muitas pessoas desalojadas, como o nível das águas estava bem elevado, alguns pontos da cidade foram interditados.

A Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, e a Ponte de Concreto, Coronel Sebastião Dantas, duas das principais vias de acesso do Primeiro ao Segundo Distrito, permaneciam sem trafegabilidade na segunda-feira (3).

O superintendente da RBtrans, Benicio Dias, alertou que muitos pegam a rota da Amadeu Barbosa como alternativa, mas também orientou que utilizassem a Terceira Ponte, pela BR-364, como uma forma de evitar tumultos no trânsito.

Apesar disso, com a vazante do Rio Acre, presenciada nesta terça-feira (4), a Ponte de Concreto, Coronel Sebastião Dantas, foi liberada em ambas as vias a partir das 6h da manhã, permitindo acesso ao Segundo Distrito.