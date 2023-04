Aprenda a identificar sinais de possíveis ataques em escolas

Após as recentes enchentes do Rio Acre e igarapés, as escolas públicas do município de Rio Branco e da rede estadual retomaram as atividades no dia 17 de abril. Com o retorno das aulas, a preocupação dos servidores, pais e alunos agora é outra, a segurança.

Recentemente, casos de ataques foram registrados em escolas por todo o país, tal fato gerou uma onda de ameaças em redes sociais no Acre. A Polícia Civil do Acre identificou oito contas e identificou 14 pessoas por trás das ameaças.

No entanto, a sensação de segurança ainda parece distante para a comunidade escolar. É o que relata a mãe de um aluno de uma escola estadual em Rio Branco. “As nossas escolas são muito vulneráveis, o pessoal do corredor é de idade avançada, a meu ver não seria essa a função para quem já está em fim de carreira, do portão até o pátio são senhoras que dá dó a gente ver naquele calor diário, sem mobilidade”, conta.

Com o início das aulas, o Governo intensificou ações de segurança, visando coibir casos de violência na rede estadual e privada de ensino. Entre as medidas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp) estão as constantes rondas nas instituições de ensino.

Aprenda a identificar os sinais de alerta que possam indicar risco de ataques em locais públicos: