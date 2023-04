Aprenda como criar catálogo no WhatsApp Business

- Publicidade-

É importante mencionar que o mensageiro tradicional não conta com a funcionalidade, por não ser voltado para empresas. Nas linhas a seguir, confira como criar um catálogo e como gerenciar os itens adicionados.

Como criar um catálogo no WhatsApp Business

Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp, selecione os três pontinhos no canto superior da tela e, em seguida, aperte em “Ferramentas comerciais”;

Acesso às ferramentas comerciais do aplicativo WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Vá na opção “Catálogo” e, logo após, em “Adicionar item”;

Ação de adicionar itens ao catálogo do WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Insira imagens do seu produto em “Adicionar Imagens”. É possível adicionar até dez fotos e, no mínimo, uma. Além disso, é válido reforçar que as imagens estão sujeitas a uma análise da Política Comercial do aplicativo. Caso sejam aprovadas, o produto será adicionado automaticamente ao catálogo. Caso sejam recusadas, um ícone com sinal de exclamação vermelho será exibido. Se isso acontecer, basta clicar em “Solicitar outra análise” e informar o motivo da contestação para continuar;

Imagens adicionadas ao WhatsApp Business estão sujeitas à Política Comercial do aplicativo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Acrescente também informações como o nome do item no primeiro campo, preço no segundo campo e descrição opcional no terceiro campo;

Preço e descrição de itens no aplicativo WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 5. Ao clicar em “Mais Campos”, é possível inserir também o link do seu produto no site e o código do item ou serviço;

WhatsApp Business permite inserção de link no produto cadastrado em site de empresas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 6. Após inserir as informações, basta clicar em “Salvar”. O procedimento deve ser repetido toda vez que for inserir um novo item;

É preciso salvar as informações para a atualização do catálogo no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 7. Caso deseje ocultar o item, é preciso selecioná-lo, apertar no ícone do olho e, depois, em “ocultar”. Com isso, os clientes não poderão vê-lo no seu catálogo. A medida é útil para produtos que estejam fora de estoque;

Ícone permite fácil ocultação de produtos no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 8. Caso o perfil deseje desocultar o anúncio, o procedimento é similar. Pressione o item e aperte no ícone do olho para que ele seja exibido. Em seguida, clique em “Mostrar”.

Os itens também podem ser reexibidos no aplicativo do WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 9. Para apagar o item ou serviço, pressione-o e toque o ícone da lixeira. Confirme clicando em “Apagar”.

Apagando itens ou serviços cadastrados no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Gisele Souza