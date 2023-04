Artista do Acre, Hélio Melo ganha exposição em SP com obras avaliadas em mais de R$ 100 mil

As obras do pintor seringueiro Hélio Melo estão expostas na galeria de arte paulistana Almeida & Dale, até o dia 20 maio. A mostra reúne mais de 60 obras do artista. As pinturas do amazonense contam sua trajetória desde que deixou o seringal, até morar em Rio Branco. Suas obras apresentam uma construção da realidade amazônica.

De acordo com o jornal Estadão, já no início da exposição, colecionadores disputaram as criações e estariam dispostos a pagar valores a partir de R$130 mil pela pintura do artista.

Quem foi Hélio Melo

Hélio Melo é um artista amazonense, natural de Boca do Acre. Ao mudar-se para o Acre, assim como milhares de seringueiros, foi obrigado a se deslocar para a cidade.

O artista transitou por vários campos da arte, apropriando-se da linguagem da música, das artes visuais, da literatura e do teatro, sempre como autodidata.

Em sua obra literária, narrou suas experiências, combinando um imaginário pessoal com aspectos peculiares da cultura amazônica, como lendas, histórias fantásticas e fatos.

O pintor ficou consolidado como o artista do Acre com mais destaque no país em 2006, quando suas obras ganharam espaço na 27ª Bienal Internacional de São Paulo. As obras de Hélio Melo também estão expostas no acervo do Museu de Arte do Rio de Janeiro.

Confira algumas das obras de arte de Hélio Melo: