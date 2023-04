As previsões de todos os signos para esta terça-feira; confira no horóscopo do dia

Hoje será um dia positivo para os nativos de Gêmeos. Tente focar no foco e não se desviar de seus objetivos. O dia estará bem agitado, mas você encontrará tempo para se divertir e relaxar. Você pode enfrentar alguns pequenos problemas durante a noite, mas nada que não possa ser facilmente resolvido com diálogo e calma. Os astros lhe dão energia para fazer o que quiser, então aproveite ao máximo para realizar seus sonhos.

Data do signo: 21/05 à 20/06

Anjo da guarda: Abadon

Palpite do dia / Números da sorte: 72-90-65-89-10-62-55

Hoje o dia está muito favorável para que os nativos de Câncer tenham a oportunidade de expressarem seus sentimentos e terem inúmeras chances de desenvolver laços mais próximos. Aproveite para deixar de lado as preocupações e explorar novos caminhos. Mas lembre-se de não tomar nenhuma decisão importante sem pensar bem, pois as decisões influenciam o futuro. Seja mais otimista, mantenha o equilíbrio emocional e encontre o conforto da família ou dos amigos para lidar com as situações adversas.

Data do signo: 21/06 à 22/07

Anjo da guarda: Jeliel

Palpite do dia / Números da sorte: 42-11-46-45-71-8-16

Leão