Assaltantes picham escola no Acre: “Tranquem a porta direito da próxima vez”

Na noite do último domingo (09), a Polícia Militar foi acionada para averiguar um ataque de vandalismo do Centro de Educação Profissional (Cedup), em Feijó. A ação tratava-se de uma pichação em uma das paredes, com a frase: “Tranquem a porta direito da próxima vez! Idiotas!”

Nenhum objeto foi levado do local. Buscas foram feitas na região, porém nenhum responsável pelos atos foi localizado.

- Publicidade-

O fato causou medo nos moradores do município, no entanto, a PM-AC esclareceu, por meio de nota, que este foi um caso isolado de vandalismo, crime cometido contra o patrimônio público.