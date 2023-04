Assermurb irá intensificar jogos amistosos visando estreia no Brasileiro A3

A diretora da Assermurb, Socorro Siqueira, pretende programar mais amistosos da equipe visando a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A3. O primeiro compromisso das garotas acreanas será contra o São Raimundo, de Roraima, no dia 22 deste mês, às 15 horas, no Florestão.

“Estamos na reta final de preparação e precisamos entrosar ainda mais a equipe. A Assermurb quer realizar uma grande campanha no Brasileiro e passar da primeira fase é fundamental”, declarou Socorro Siqueira.

Sena ou Xapuri

A Assermurb pretende enfrentar a seleção de Sena Madureira ou de Xapuri no domingo, 16.

“Estamos esperando a confirmação dos dirigentes dos dois municípios. A próxima semana será decisiva na nossa preparação”, avaliou a dirigente.

Reforços ainda chegarão

De acordo com Socorro Siqueira, as atletas de Sena Madureira e lateral Milena devem se apresentar na próxima semana.

“A Milena precisa da liberação do seu emprego em Porto Velho. As jogadoras de Sena estão na disputa do campeonato municipal e por isso ainda não foram integradas ao grupo”, explicou a diretora.