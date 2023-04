Assermurb muda programação e perde jogadoras para duelo em Boa Vista

O elenco da Assermurb realizou um treino tático na tarde dessa quarta (26), no campo B da Federação de Futebol, e fechou a preparação para a partida contra o São Raimundo. O confronto será domingo (30), às 16 horas (hora Acre), no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima e vai decidir uma vaga para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3.

Segundo a diretora da Assermurb, Socorro Siqueira, a programação de embarque para Boa Vista foi alterada.

“Tínhamos divulgado que o embarque seria na madrugada desta quinta (27), mas na verdade viajamos na sexta (28). Vamos chegar em Boa Vista somente no sábado”, disse a dirigente.

Três desfalques

Por problemas particulares, a goleira Silmara e as meias Paula e Katrina não viajam para o confronto.

“Perdemos atletas importantes para o jogo. Precisamos encontrar as soluções para voltar com essa classificação”, comentou Socorro Siqueira.

Boa vantagem

A Assermurb venceu o jogo, no Florestão, por 3 a 1 e por isso pode perder até por um gol de diferença que estará classificada para a 2ª fase do Brasileiro.