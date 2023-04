Astro pornô fala sobre desvantagens de ter pênis gigante: ‘É frustrante’

O astro do Onlyfans, Andy Lee, abriu o jogo sobre as desvantagens de ter um pênis acima da média. O influenciador da plataforma adulta possui um dote de 26 cm e dividiu no documentário “My Massive C**k” (“Meu enorme pa*”), que o tamanho da genitália atrapalha as relações sexuais.

“Houve momentos em que não consegui fazer sexo. É tão grande que não cabia. Isso pode ser extremamente frustrante. Não consigo usar calças justas de jeito nenhum”, desabafou ele.

O ator ainda contou que não pode publicar fotos de shorts no Instagram. É que a plataforma entende que o conteúdo compartilhado na rede é impróprio e derruba o clique divulgado.

Uma publicação compartilhada por Andy Lee (@do_it_like_andy)

“Não posso postar fotos minhas de shorts no Instagram. Eles são derrubados ou denunciados. É porque meu pênis é tão grande que parece que está ereto. Quando eu ando por aí, as pessoas olham”, pontuou.

Como vantagem, ele citou que tudo o que conquistou na vida foi graças ao tamanho do orgão genital. “Eu tenho tudo que preciso na vida agora, tudo graças ao meu pau grande. Graças ao meu pau, comprei um Mustang GT de 5 litros. Comprei uma casa na Espanha. Vivo confortavelmente”.

Vale destacar que a Sociedade Brasileira de Urologia aponta que o tamanho do pênis do brasileiro é de 10,5 a 17,5 cm de comprimento, em ereção.