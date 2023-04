Ataque em SC: Bernardo chegou hoje à creche imitando coelhinho, lembra pai

O pai de Bernardo Cunha Machado, 5 anos, uma das quatro crianças mortas no ataque a creche na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, compartilhou a última lembrança que tem com o filho, no início da manhã.

“Hoje chegou pela creche imitando um coelhinho e eu e um amiguinho dele viemos pulando de coelhinho. Vou fazer valer a pena todos os momentos”, disse Bruno Bride.

Emocionado, o pai de Bernardo disse que agradece a todos os momentos que viveu ao lado do filho.

“Peço a Deus que conforte o meu coração. Vou honrar a vida do meu filho todos os dias e que Deus conforte o coração de todas as famílias”, comentou.

O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor. A unidade de ensino é particular. Quatro crianças de 4 a 7 anos foram mortas e cinco ficaram feridas. O criminoso foi preso.

Segundo a polícia, o assassino pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no Batalhão da PM. Ainda está sendo apurado se há mais envolvidos no ataque.