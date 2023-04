Ataque em SC: mãe entre em desespero; ‘Pelo amor de Deus, me leva para lá’

A mãe de uma criança que estava na creche alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, relatou o desespero que sentiu assim que soube das mortes. “Desesperada, me joguei no chão, comecei a chorar e pedi ‘pelo amor de Deus, me leva para lá'”.

Quatro crianças de 4 a 7 anos foram mortas e cinco ficaram feridas. O criminoso de 25 anos foi preso.

Stephanie dos Santos Sestrem conta que estava no trabalho quando uma de suas amigas começou a ligar várias vezes. Logo depois, uma colega entrou na sala e contou que uma pessoa tinha invadido a escola onde a filha dela estuda.

“Na hora eu, desesperada, me joguei no chão, comecei a chorar e pedi ‘pelo amor de Deus, me leva para lá’. Abri o meu celular e vi que tinha mensagem da diretora falando do ataque” relatou.

O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor. A unidade de ensino é particular.

Segundo a polícia, o assassino pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no Batalhão da PM. Ainda está sendo apurado se há mais envolvidos no ataque.