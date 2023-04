Atlético enfrenta São Francisco e ainda sonha com vice-campeonato

Atlético e São Francisco fazem nesta quarta (26), às 19 horas, no Florestão, a partida de abertura da 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. O Galo soma 3 pontos e se vencer mantém as possibilidades de lutar pelo vice-campeonato. O São Francisco não tem nenhum ponto e somente cumpre tabela.

Galo terá retornos

- Publicidade-

O Atlético poderá contar com as voltas do goleiro Evan, do lateral Cássio e do zagueiro Leandro Bahia. Os atletas estavam suspensos e não atuaram na derrota para o Humaitá.

“Vamos para a partida com força máxima. Ainda é possível sonhar com uma vaga nos torneios nacionais em 2024”, declarou o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Pensar na Série D

Eliminado do Estadual, o técnico Erismeu Silva deve utilizar os dois últimos jogos para começar a montar a equipe para o Campeonato Brasileiro da Série D.

O meia Giovani Silva tem volta certa depois de cumprir suspensão.

Trio definido

José Costa Lima comanda Atlético e São Francisco. Roseane Amorim e Verônica Severino irão trabalhar como auxiliares.