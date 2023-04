Atlético tenta driblar as dificuldades em semana decisiva

O Atlético enfrenta o Náuas no sábado (8), às 15 horas, no Florestão, e tem a vantagem do empate para garantir uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual. Contudo, na semana decisiva, o Galo precisa driblar as dificuldades.

“Temos atletas com as residências alagadas e o Frotão também ficou coberto pela água. Iniciamos a semana com muitos problemas”, comentou o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Cássio retorna

Depois de cumprir suspensão contra o São Francisco, o lateral Cássio tem volta certa contra o Náuas.

“O Cássio vai para o jogo e deveremos ter o elenco completo. Vamos jogar mais uma decisão na temporada”, avaliou o treinador.

Não vai mudar

Segundo Faísca, o esquema tático do Atlético, com três atacantes, vai ser mantido para o duelo de sábado.

“Temos a vantagem do empate, mas não vou jogar para empatar. Vamos em busca do resultado desde o início”, afirmou Faísca.