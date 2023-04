Atlético vence o Náuas e conquista classificação para o 2º turno do Estadual

O Atlético venceu o Náuas por 2 a 0 na tarde deste sábado, 8, no Florestão, e conquistou a classificação para o segundo turno do Campeonato Estadual. Com gols de Juninho e Diogo, o Galo somou 7 pontos e terminou na 3ª colocação do grupo B.

Resumo da partida

O Atlético abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo com Juninho e perdeu várias oportunidades para definir o confronto.

Na segunda etapa, o Náuas tentou equilibrar, mas não conseguiu e nos acréscimos Diogo fechou o marcador.

Atlético quer contratar

A diretoria do Atlético vai tentar as contratações do zagueiro TK e do atacante Ismael. Os dois atletas estão no Guaporé, de Rondônia, e o assunto deve ser definido no início da próxima semana.

Náuas eliminado

Sem a menor estrutura de trabalho e para os atletas, o Náuas fecha o Estadual 2023 com 3 derrotas e uma vitória.

Próximo jogo

Independência x Plácido de Castro

Na segunda, 10, a partir das 16 horas, no Florestão