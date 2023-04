Atriz aponta atitude enfrentada na Globo após rejeitar Marcius Melhem; ex-diretor nega

Na entrevista, Georgiana apontou que “era um padrão” nos bastidores e declarou: “Quem não entrava no jogo dele sofria retaliações distintas. Ele falava que ia ter que fazer demissões, e a pessoa que não entrou no jogo, curiosamente, foi mandada embora poucos dias depois”.

A artista não deu detalhes de quem, de fato, foi demitida por ele neste período, mas falou que colegas também tinham o seu trabalho diminuído, sem motivo nenhum.

“Na prática, perdíamos espaço, seja perdendo protagonismo, seja perdendo tempo de cena, de modo que você era até criticada se pedisse mais trabalho”, disparou.

Marcius Melhem reage às acusações

O famoso voltou a gravar um vídeo para seu canal no YouTube em que rebate Georgiana Góes e nega as acusações feitas. Ele ainda chegou a apontar mensagens supostamente trocadas entre eles que demonstra a intimidade que eles possuíam.

Marcius também comentou que chegou a ter encontros entre casais com ela depois do fim do Tá no Ar, mostrando que não havia qualquer tipo de constrangimento entre eles.

Em nota, o ex-Globo falou: “Ninguém conseguiu apontar com provas qualquer retaliação minha. Isso está mais do que esclarecido. Há gente que confunde desagradar com prejudicar”.

O caso envolvendo Marcius Melhem é investigado pela Deam, a Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio.