Atriz divide fãs ao dar BMW de presente de 16 anos para a filha

A atriz Jennie Garth dividiu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao dar uma BMW de presente de aniversário de 16 anos para sua filha caçula. A ex-estrela da série ‘Barrados no Baile’ fez um post no Instagram mostrando a adolescente emocionada com o “mimo” e também com uma foto em que posa em frente ao veículo.

“Feliz carro novo, minha bebezinha!”, escreveu Garth na legenda do post com as imagens. “Eu te amo Fiona! POR FAVOR TOME CUIDADO”. - Publicidade-

“Uma BMW zero? Nada como nascer em berço de ouro…”, escreveu uma pessoa no espaço de comentários do post. “Dar um carro novinho para um motorista inexperiente nunca é uma boa ideia, ela vai acabar batendo”, afirmou outra. “Não entendo porque as pessoas acham isso [um carro para um adolescente] uma boa ideia…”, lamentou mais alguém.

No entanto, algumas pessoas também saíram em defesa da atriz. “Wow!!!! Maravilhoso! Espero que a minha filha de 16 anos não veja isso”, brincou uma seguidora. “Uma mamãe trabalhadora presenteando a filha”, escreveu outra.