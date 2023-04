Atriz de Chiquititas cria perfil em site adulto e empolga com fotos

Uma atriz de Chiquititas resolveu se juntar ao time de famosos que criaram um perfil no OnlyFans. A artista, inclusive, vem empolgando os assinantes com suas fotos sensuais e sua beleza inconfundível no site adulto.

Vale lembrar que, o OnlyFans é uma plataforma que possibilita a venda de conteúdos exclusivos aos assinantes. Nos últimos anos, aliás, diversas celebridades brasileiras e internacionais aderiram ao site. Desta vez, quem tem chamado atenção dos internautas na plataforma, é a atriz Renata Del Bianco, que interpretou a órfã Vivi na primeira versão da novela Chiquititas, em 1997. Atualmente, ela está com 37 anos de idade. Para divulgar seu perfil no site adulto, a atriz tem compartilhado algumas prévias de seus ensaios fotográficos. Em um deles, ela aparece com o mesmo uniforme que usou na época da novela infantil. Em entrevista ao jornal Metrópoles, Renata explicou que sua mãe guarda a roupa há mais de duas décadas. De acordo com a famosa , na época das gravações da novela, ela pediu autorização para lavar o uniforme em casa e nunca mais devolveu. Além disso, em 2021, emprestou o vestido para a atriz Carla Diaz gravar conteúdos antes de entrar no BBB 2021. Sobre a decisão de fazer as fotos com o figurino, Renata explicou suas motivações: "A ideia é atiçar esses fãs e trazer uma memória boa. Fiz com o maior carinho do mundo, com o uniforme original, sem destruir a infância de ninguém", explicou ela, que já tem faturado muito na plataforma. "É surpreendente. Dá para ver o faturamento de hora em hora. É minha principal fonte de renda", revelou. O sucesso é tanto que, em poucos dias, a atriz de Chiquititas já entrou no top 20 dos criadores de conteúdo do OnlyFans. Em seu Instagram Stories, ela agradeceu aos fãs que estão assinando seu perfil e afirmou estar muito feliz. "Posso não ter ninguém fisicamente aqui para cuidar de mim, mas vocês estão cuidando muito bem", declarou a artista.