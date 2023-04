Atriz de ‘Grey’s Anatomy’ se envolve em tragédia e comove com desabafo

Caterina Scorsone, uma das personagens principais de Grey’s Anatomy, viveu uma tragédia em sua família. A casa que morava com as filhas e seus animais de estimação pegou fogo e só conseguiram sair do imóvel com a roupa do corpo e chinelo nos pés. De acordo com o relato da atriz, os animais de estimação faleceram no incêndio.

“Enquanto preparava meus filhos para dormir e terminava a hora do banho, a fumaça começou a vazar pelo rejunte ao redor da banheira. Quando olhei para o corredor, um rio de fumaça preta espessa já havia se formado e enchia a casa. Uma coisa sobre incêndios: eles acontecem rápido”, começou Caterina, o relato chocante.

Caterina contou que os quatro animais de estimação (gatos e cachorros), acabaram falecendo no incêndio, mas ela se sente grata por ter conseguido salvar a tempo suas filhas, que estavam se deitando para dormir.

“Tive cerca de dois minutos para tirar meus três filhos de casa e escapamos com menos de sapatos nos pés. Mas nós saímos. E por isso sou eternamente grata. De forma dolorosa, perdemos todos os nossos quatro animais de estimação. Ainda estamos sentados com essa perda, mas temos sorte de amá-los”, declarou.

A atriz agradeceu o corpo de bombeiros pela ajuda no local, mas infelizmente, a casa foi tomada pelo fogo e completamente destruída. Caterina ainda agradeceu o apoio dos vizinhos, dando brinquedos para as filhas, roupas e suplementos após perderem tudo no incêndio.

“O que aprendemos é que a única coisa que importa são as pessoas (e seres) que você ama. A única coisa que importa é a comunidade. Não estaríamos aqui sem ele e somos muito gratos. Obrigado”, agradeceu.

Ao finalizar, apesar de perder tudo no incêndio, Caterina afirmou que tem tudo o que deseja, que são suas filhas: “Aqui estão algumas fotos para homenagear o espaço que um dia chamamos de lar, para dizer adeus aos animais que tanto nos amaram e para comemorar que temos a única coisa de que realmente precisamos: uns aos outros”.