Atriz demitida por ter OnlyFans diz ter faturamento milionário na plataforma

A atriz Sarah Jayne Dunn foi demitida da novela Hollyoaks, da emissora britânica Channel 4, após recusar fechar seu perfil no OnlyFans. No entanto, a artista revelou que já conseguiu faturar 700 mil euros – o equivalente a R$ 4,4 milhões – com os conteúdos postados na plataforma.

Segundo reportagem do The Mirror, Sarah se recusou a fechar a conta no OnlyFans exatamente porque ganha com o site adulto muito mais do que os cachês pela atuação na novela. Em sua conta na plataforma, a atriz costuma postar fotos sensuais e vídeos de striptease.

A artista, que também participou de ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)’, interpretando a amante do vilão Sal Maroni (Eric Roberts), já chegou a afirmar que a vida de atriz não era fácil e que até passava por dificuldades financeiras devido a profissão.

Já com relação ao trabalho na internet, Sarah classifica ser “uma jornada de liberdade e retomada de controle, alegria e diversão”. Atualmente, as pessoas que assinam seu conteúdo pagam cerca de 12 euros – equivalente a R$ 76 reais – mensais, para acompanhar o que ela posta plataforma.

Sarah Jayne não é a única adepta à plataforma, outros famosos também estão migrando para o site adulto e fazendo sucesso com seus conteúdos, como Anitta, MC Mirella, Key Alves, Lumena, Dynho Alves, entre outros.