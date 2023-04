Bancada do Acre se divide em votação de urgência do “PL das Fake News”; veja como votaram

Os oito deputados federais da bancada do Acre no Congresso Nacional se dividiram e parte se ausentou durante a votação do pedido de urgência do Projeto de Lei n. º 2.630/20, conhecido como PL das Fake News. A urgência para a aprovação do projeto foi aprovada em sessão na noite de terça-feira (25), por 238 votos favoráveis e 192 contra.

Dos votos contrários, quatro foram da bancada do Acre – Coronel Ulysses (União Brasil), Gerlen Diniz (PP), Eduardo Velloso (União Brasil) e Roberto Duarte (Republicanos) votaram contra o pedido de urgência. As deputadas Antônia Lúcia (Republicanos) e Socorro Neri (PP), votaram a favor da urgência para a votação. Meire Serafim (União Brasil) e Zezinho Barbary (PP), não participaram da votação. O projeto vai à votação no dia 2 de maio.

O objetivo do projeto é combater a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e estabelecer medidas para garantir a transparência das plataformas digitais, além de responsabilizar seus usuários e evitar a utilização dessas ferramentas para prejudicar a imagem de pessoas ou instituições.

Com a aprovação do pedido de urgência, o texto deve ser votado de maneira mais célere sem precisar passar pelas comissões da Câmara. A expectativa é que haja debates intensos sobre o tema, considerando a importância e a complexidade da questão das notícias falsas no cenário atual das redes sociais e da internet em geral.