Banda Os Descordantes faz show em Rio Branco para arrecadar doações

Neste domingo (9), a banda “Os Descordantes” fará um show na Concha Acústica, no Centro de Rio Branco, com o objetivo de arrecadar doações para as famílias atingidas pela alagação do Rio Acre e dos igarapés.

A ação solidária pretende ajudar os afetados pela enchente, principalmente as famílias que ficaram desalojadas. O Acre entrou em situação emergencial desde os eventos ocorridos na quinta-feira (23), onde a forte chuva ocasionou as enchentes e atingiu 90 bairros só na capital.

“Na conjuntura dos acontecimentos e em respeito às vítimas das alagações em Rio Branco, tínhamos uma decisão importante a fazer. Cancelar o show ou torná-lo mais uma ferramenta de ajuda aos afetados. Decidimos pela segunda opção! Formamos uma parceria e vamos, juntos com vocês, nosso público querido, ajudar nossos conterrâneos nesse momento delicado!”, disse a banda em sua rede social.

Além das arrecadações, o grupo vai converter as cotas de patrocínio em doações. A ação é feita em parceria com Grupo Social Pela Vida, que atua em causas sociais, governo do estado, Fundação Elias Mansour (FEM), Prefeitura de Rio Branco e a Fundação Garibaldi Brasil.

O show é gratuito e a expectativa é reunir um público de mais de 2,5 mil pessoas.

“Pedimos a vocês doações de alimentos, roupas, material de limpeza, material de higiene pessoal, fraldas ou valores possíveis pelo Pix que tá no card! O Grupo Social pela vida é um grupo que já atua em causas sociais há bastante tempo com pessoas empenhadas em ajudar o próximo!”, finalizou.