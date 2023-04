Barco com 12 turistas afunda em Bertioga; um morre e 2 estão desaparecidos

Uma embarcação com 12 pessoas a bordo naufragou na madrugada deste sábado (8/4), em Bertioga, litoral norte de São Paulo. Um homem de 68 anos morreu e outras duas pessoas estão desaparecidas. Nove foram resgatadas com vida por outras embarcações.

O naufrágio ocorreu nas proximidades do mercado municipal de peixes. A Polícia Militar foi acionada por volta das 00h30.

Os tripulantes partiram de Ubatuba, no litoral norte, com destino a Bertioga. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos, o incidente teria sido provocado pelo mau tempo.

“A causa do sinistro teria sido uma onda de grandes proporções que atingiu o equipamento em alto-mar. Segundo dados obtidos pelo COBOM, no momento do ocorrido, os passageiros não estariam utilizando os coletes salva-vidas”, afirmou a corporação em nota.

Todos os resgatados com vida foram encaminhados para o Pronto Socorro Central de Bertioga.

“Todos os resgatados pelas equipes das URs foram removidos, com vida, para o PS Central de Bertioga. Posteriormente, um indivíduo nu (aparentemente sem vida) foi encontrado no mar por um barco de propriedade privada e trazido à terra-firme. A UR-06211, ao chegar a esse QTH, confirmou a morte evidente do referido náufrago.”

Os bombeiros continuam em busca dos desaparecidos. O caso é investigado pela Delegacia de Policia Seccional de Bertioga.