Batalhão de Trânsito da PMAC tem primeira mulher no comando desde sua criação

A tenente-coronel Cristiane Soares da Silva assumiu o comando do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) na tarde desta segunda-feira, 17, e se tornou a primeira mulher a comandar um batalhão especializado na história da Polícia Militar do Acre (PMAC). A cerimônia foi realizada na sede da unidade, em Rio Branco, e contou com a presença de oficiais e praças, além de familiares e autoridades civis do Estado.

Na Polícia Militar desde 2002, quando ingressou na graduação de soldado, Cristiane Soares vê este momento como um retorno às origens. A oficial, que já atuou em diversas unidades, diretorias e assessorias da PMAC, estreou na instituição trabalhando na antiga Ciatran, companhia precursora do Batalhão de Policiamento de Trânsito.

Em seu discurso, a oficial destacou a importância de conscientizar a população sobre a segurança no trânsito e afirmou que irá trabalhar para elevar a confiança que a população tem no trabalho da Polícia Militar.

“Queremos não apenas punir infratores, mas principalmente educá-los, para que se tornem condutores mais responsáveis e conscientes. Para isso, precisamos trabalhar de forma integrada, unindo esforços com outros órgãos governamentais e entidades da sociedade civil”, explicou.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, agradeceu ao major Marleudo Nogueira pelo tempo frente à unidade, e parabenizou a nova comandante. “Desejo sucesso à tenente-coronel Cristiane em sua nova missão. Tenho certeza de que suas credenciais vão agregar valor ao excelente trabalho que já vemos desempenhados nesse batalhão”, disse.

O major Marleudo Nogueira assume agora a chefia da Divisão de Convênios da Diretoria de Planejamento da Polícia Militar.