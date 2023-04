BBB23: Domitila é atingida por fogos de artifício durante festa

Domitila foi atingida por fogos de artifício durante a festa do BBB23 nessa quarta-feira (5/4). Um funcionário da TV Globo realizou um disparo, que atingiu as pontas dos cabelos da sister. Ela chegou a reclamar do ocorrido com Ricardo Alface.

Nas redes sociais, a equipe de Domitila se manifestou sobre o ocorrido: “E a saga dos foguetes cenográficos inimigos da Domi continua: hoje ela queimou um pouco o cabelo”, escreveram. Uma situação parecida já havia acontecido com a miss Alemanha em outra festa do reality. - Publicidade- No Twitter, internautas falaram sobre a falta de cuidado da produção do BBB23. “Eu vi na hora. Soltaram no momento exato que ela passou. Pegou na pele e no cabelo”, disse um internauta. “Produção, melhore! Isso provoca acidentes, então retira. Dispensa, pela segurança dos participantes em jogo”, pediu outro. Clique aqui para ter acesso ao vídeo.