BBB23: Fred Nicácio é eliminado e deixa a disputa pelos milhões

Fred Nicácio foi eliminado do BBB23 no 13º Paredão. O brother deixou o programa com 51,14% dos votos. Ele disputava a permanência no reality show com Bruna Griphao e Sarah Aline.

“Sou três vezes privilegiado. Me sinto com a missão cumprida. Me permiti sentir medo aqui dentro dessa casa e me sinto com a missão cumprida dentro dessa casa”, disse o brother na despedida.

Como ressaltado por Tadeu Schmidt, Fred Nicácio fez história no reality show por ser o primeiro participante a entrar três vezes na mesma edição do Big Brother Brasil. O participante entrou em dupla com Marília, voltou após um quarto secreto na primeira semana e retornou na repescagem.