BBB24? Boninho anuncia abertura das inscrições para o ano que vem

O BBB23 ainda nem acabou e a TV Globo já está pensando na edição do ano que vem. Diretor do reality show, Boninho usou as redes sociais para anunciar, através de um vídeo, que as inscrições para os participantes anônimos, chamados de “Pipoca”, começam nesta sexta-feira (21/4), com um número reduzido de vagas.

“Atenção, preste bem atenção! Não, isso aqui não é um Big Fone. É pra avisar pra vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Então, fica ligado, prepara o seu vídeo já, corre aí”, começou ele. - Publicidade- Em seguida, Boninho deu dicas para os candidatos: “Conta pra gente a sua história, conta pra gente como você é, de cara lavada, sem efeito. E é isso que a gente quer. Porque esse ano vai ter Camarote, Pipoca e vai ter também… Putz, essa eu não posso contar ainda, mas é mais espaço para vocês, que querem curtir o Big Brother. Bora nessa!”, convocou ele. Nos comentários do Instagram do diretor, os seguidores comemoraram a novidade: “E vamos de se inscrever novamente! Quase 10 anos tentando (risos)”, disse uma. “Ansiosa! Já me sinto aí!!!? Vem BBB24, tô pronta!🖤”, declarou outra. “Boninho, tento há 4 anos e nunca nem passei da primeira etapa 😢 me notaaaaa”, pediu uma terceira. Houve também aqueles que aproveitaram para criticar a edição atual: “Pra flopar novamente? Não! Obrigado!”, disparou um. “Chega de Camarote e Pipoca. Coloca só gente pobre aí dentro que dá mais audiência para o público @jbboninho. Faz como era antigamente 🙌”, opinou outro. “Amo esse programa, mas o tanto da minha decepção esse ano não tá pouca não, viu???”, reclamou mais uma. Vale lembrar que a final do BBB23 vai ao ar na próxima terça-feira (25/4). Por enquanto, Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa, Amanda e Ricardo Alface formam o Top 5. Nesta quinta-feira (20/4), os confinados vão participar de uma prova, que vai definir o primeiro finalista do programa. View this post on Instagram A post shared by Jose Oliveira (@jbboninho)