Bebê é mais um desfalque do Rio Branco na “decisão” de terça

O zagueiro Bebê sentiu um desconforto no joelho esquerdo e é mais um desfalque do Rio Branco para o jogo contra o Andirá. A partida será disputada na terça,11, às 16 horas, no Florestão, e o Estrelão precisa de um empate para garantir uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual.

“O Bebê é uma peça muito importante, mas não reúne as condições ideais. Precisamos de todos os atletas nas melhores condições”, declarou o técnico Ulisses Torres.

Matheus Hassen e Vitinho

Com o lateral Joãozinho, os meias Murilo e Dunha e o atacante Marllon, suspensos, Ulisses Torres deve promover as entradas de Matheus Hassen e Vitinho no time titular.

Fecha preparação

O elenco do Rio Branco fecha a preparação para o confronto contra o Andirá nesta segunda, 10, a partir das 15 horas, no José de Melo.

“Vamos realizar o último trabalho e definir a equipe. O duelo contra o Andirá é decisão”, avaliou o treinador.