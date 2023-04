“Bibi Perigosa” é transferida para Bangu 1, no Rio de Janeiro

A líder de facção criminosa Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como “Bibi Perigosa”, foi transferida nessa segunda-feira (3/4) para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1. Esta unidade prisional foi criada para abrigar os criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro.

Antes, Bibi Perigosa estava na Polinter, unidade da Polícia Civil do estado onde os presos ficam temporariamente. Ela foi presa no domingo (2/4), quando saía de um shopping no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio. Ela é apontada como uma das principais articuladoras dos ataques criminosos no Rio Grande do Norte em março deste ano.

De acordo com as investigações, “Bibi Perigosa” ajudou a articular os ataques por meio de um grupo de comunicação chamado “Companhia dos Artilheiros”.

“Ela é considerada uma das maiores traficantes e acumula vários processos na Justiça potiguar, por tráfico de drogas, por organização criminosa e pelos ataques do mês passado”, destacou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ).

De acordo com as informações da polícia, “Bibi Perigosa”, presa no Rio de Janeiro no domingo, assumiu o comando de facção criminosa no Rio Grande do Norte no lugar do companheiro, Elinaldo César da Silva, conhecido como “Sardinha”, com quem teve filhos.

Sardinha morreu em setembro de 2016. Com isso, Andreza e o irmão dela, José Alexandre Lima Leitão, conhecido como Espiga, “herdaram” os pontos de comercialização de drogas que ficavam sob comando de Elinaldo.

Ataques no Rio Grande do Norte

Criminosos orquestraram uma série de ataques com assassinatos, roubos, depredação de prédios e incêndios, entre os dias 14 e 25 de março, em várias cidades do Rio Grande do Norte.

Ela estava sendo monitorada pela polícia. Bibi se escondia na favela da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, desde 2020. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Apesar de ter o mesmo apelido, Andreza não é a fonte de inspiração da personagem Bibi Perigosa, vivida pela atriz Juliana Paes na novela A Força do Querer. Aquela era outra Bibi Perigosa, Fabiana Escobar, ex-esposa de um traficante que comandou a Rocinha nos anos 2000.