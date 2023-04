O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), promove uma contação de história direcionado às crianças transtorno de espectro autista, na Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, em Rio Branco (AC)

A contação de histórias direcionada para crianças autistas acontece no dia 20 de abril, das 14h às 16h, com apoio do Espaço Singular e Clínica Humanamente.