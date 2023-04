Márcio Bittar pede empenho do Estado e Prefeituras para execução de recursos da bancada federal

O senador Márcio Bittar (União Brasil), em entrevista ao podcast da Mariana Tavares, na noite desta sexta-feira, 14, do ContilNet, manifestou preocupação quanto à captação e execução dos recursos obtidos via emendas parlamentar destinadas às Prefeituras e ao Governo do Estado.

O parlamentar explicou que, a bancada federal do Acre, terá esse ano R$ 700 milhões de emenda obrigatória, mas lamentou o fato de o Estado e os Municípios não dispor de uma equipe técnica capacitada para executar esses recursos. Ao mencionar a dificuldade do Estado, Márcio lembrou que nos últimos 12 anos, o Acre perdeu R$ 91 milhões em recursos federais.

“A bancada federal acreana que, há menos de 10 anos, não tinha um centavo na emenda obrigatória saiu de 0 para quase R$ 700 milhões de emenda obrigatória. Todos seremos beneficiados, por isso. R$ 700 milhões por ano vai ajudar todo mundo. O acreano merece saber disso e, eu peço aqui, mais uma vez pelo amor de Deus: não quero melindrar nenhum prefeito ou secretário, só que temos um assunto que precisamos colocar luz nele, no entorno dele porque se não vamos devolver R$ 100, 200 ou 300 milhões, Coisa que não tem cabimento! Eu espero que, a partir da reunião da AMAC com o governador possamos nós comprometermos com obras estruturantes”, defendeu.