Bloom Beauty in Acre: congresso do segmento de beleza acontece no Acre; veja detalhes

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias conversou com a empreendedora Sayury Teixeira que trouxe com exclusividade informações sobre o congresso Bloom Beauty in Acre, que traz novidades sobre o segmento beauty.

“O Bloom Beauty In Acre será um evento aqui em Rio Branco, no formato de congresso no segmento beauty será um dia inteiro de muitos conhecimentos distribuídos em oito profissionais autoridades no nicho que irão palestrar abordando múltiplas técnicas e métodos que irão transformar e facilitar a vida de cada uma das participantes, mostrarão os passos que cada uma delas seguiram em suas jornadas rumo ao sucesso em suas carreiras”.

Sayury explicou que o principal intuito deste evento é fazer com que cada um que participe venha florescer, levando sua carreira a outro patamar não somente no seu segmento com as técnicas, mas também com marca pessoal e vendas.

“Serão 8 empreendedoras no segmento da beleza mostrando novas formas de crescer e florescer. Em breve serão divulgados os pontos de vendas dos ingressos e o anúncio de onde ocorrerá”, comentou a empreendedora.

Sobre o evento:

Evento será dia 16/07 (domingo). Abertura do carrinho das vendas será segunda-feira 01/05 às 20h em uma live de lançamento.

As primeiras que comprarem ganharão um voucher de agilidade para entrar em um grupo vip onde irão concorrer a 8 cursos com cada profissional do evento. Serão 8 sorteadas, e o primeiro lote estará no valor de R$ 499,99.

Siga o Instagram do evento para mais informações: @bloombeauty_inacre.