BNDES e KfW firmam contrato de doação de R$ 200 milhões para ajuda ao Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia terá um aporte de pelo menos R$ 200 milhões, equivalente a € 35 milhões, segundo contrato firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o banco alemão KfW. O contrato foi assinado em dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, contratos de doação, com o objetivo de formalizar o apoio do KfW ao Fundo Amazônia.

“A nova captação realizada junto ao KfW para o Fundo Amazônia é um importante passo preparatório para a retomada da sua governança e, por conseguinte, a capacidade de seleção e aprovação de novos projetos socioambientais. Também abre espaço para captação de novos recursos para instrumentos de blended finance que financiarão investimentos de impacto”, declarou Bruno Aranha, Diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES.

As tratativas para a doação foram retomadas entre BNDES e KfW em novembro de 2022e a divulgação acordada para o início de 2023. A Alemanha, por meio do KfW, é a segunda maior doadora de recursos do Fundo Amazônia, já tendo doado anteriormente € 54,9 milhões. Esta é a terceira doação do banco alemão, que totalizará o apoio de cerca de € 90 milhões ao Fundo, permitindo ao BNDES avançar ainda mais nas agendas de clima e combate ao desmatamento, o que está alinhado aos objetivos e orientações estratégicos que norteiam a atuação do BNDES.

O BNDES e o KFW estão em tratativas avançadas para a doação de recursos para outros instrumentos de blended finance, formatados pelo BNDES para investimentos de impacto por meio da junção de capital concessional e comercial.

O Fundo Amazônia é um instrumento de financiamento, constituído para receber doações voluntárias destinadas à aplicação não reembolsável em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, de conservação e de uso sustentável da Amazônia Legal. O Fundo aprovou seus primeiros projetos em 2009 e captou desde sua criação o total de US$ 1,3 bilhão. Atualmente, conta com uma carteira de 102 projetos, com valor total de apoio de R$ 1,8 bilhão, dos quais R$ 1,5 bilhão já desembolsados.