Bocalom abre Parque de Exposição com vítimas da enchente para membros do TCE e MPAC

Os dirigentes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Ministério Público do Acre (MPAC) e da Acisa (Associação Comercial, Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre), conheceram, no início da tarde desta terça-feira (4), as instalações onde estão abrigadas a maioria das famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco desde a semana passada, no Parque de Exposições Wildy Viana.

O presidente do TCE, Ribamar Trindade, o procurador-chefe de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, além do presidente Acisa, Celestino Bento, aceitaram convite do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chegaram ao local bem no horário do almoço, quando estavam sendo servidas as refeições para os desabrigados. Na estrutura, até aquele horário, estavam abrigadas 465 famílias, todas elas atingidas por igarapés afluentes do rio Acre, questão todos transbordados – embora tenha começado a haver sinal de vazante a partir desta tarde.

Tião Bocalom revelou que, no parque de exposições, estão sendo servidas mais de 4mil refeições diárias, entre café da manhã, almoço e janta. “Isso está sendo possível porque temos parcerias com a Associação Comercialal e outras instituições, como o MPAC, que nos ajudaram com arrecadação. O Tribunal de Contsas veio aqui, a nosso convite, para ver as adequações e nos orientar, se for necessário”, disse Tião Bocalom. “Quero garantir que aqui tem dignidade”, declarou.

O empresário Celestino Bento, presidente em exercício da Acisa, disse que a instituição doou mais de mil sacolões para as pessoas atingidas pela enchente. “Procuramos ajudar sempre procurando amenizar essa situação que muitas pessoas se encontram”, disse o empresário. “A estrutura está muito bonita. Importante que as autoridades estão amenizando esta situação”, afirmou.

O conselheiro Ribamar Trindade disse que o TCE esteve no local também para prestar solidariedade às famílias atingidas. “Nossa técnica está aqui para fazer a parte necessária a equipe do local”, disse Trindade, que estava acompanho das conselheiras Dulce Benício e Naluh Gouveia.

Também acompanhou as visitas o deputado federal Ulysses Araújo (União Brasil), a vice-prefeita Marfisa Galvão, o procurador-geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro, os vereadores João Marcos Luz e Francisco Piaba. “O momento é difícil mas a solidariedade a este povo não tem faltado. O MPAC está aqui dentro também procurando auxiliar a quem precisa”, disse o procurador Danilo Lovisaro.