Bocalom acompanha senador Marcio Bittar em visita à Casa Rosa Mulher e Centro da Juventude

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a secretária municipal da Assistência Social

e Direitos Humanos, Suellen Araújo, acompanharam o senador Marcio Bittar em visita

à Casa Rosa Mulher, Centro da Juventude e CRAS Cidade Nova. O objetivo é conhecer

os espaços e as políticas públicas neles desenvolvidas pela gestão.

O prefeito Tião Bocalom falou sobre sua satisfação em acompanhar o senador e poder

mostrar de perto as ações prefeitura.

“Trazê-lo para visitar o trabalho que nossa equipe faz com todo carinho, no sentido de

cuidar de pessoas, desde o jovem até o idoso. Que ele venha, conheça de perto o

trabalho, isso é ótimo porque o estimula a continuar ajudando muito mais a nossa

política de assistência social”.

Bittar elogiou muito o que viu e falou em superação.

“É um prazer ver o Bocalom governando a nossa capital, assim como também é uma

satisfação poder visitar a Casa Rosa Mulher ao lado dele, da equipe dele e da nova

secretária Suellen . Aqui agora, no Centro da Juventude, o que me toca vendo essas

pessoas é a superação”, disse.

Durante a visita, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Suellen Araújo,

ressaltou que a secretaria está trabalhando com as demandas da enxurrada e da enchente

na capital, que em breve informarão os requisitos para os atendimentos das famílias

atingidas. Ela elogiou o trabalho desenvolvido pela Casa Rosa e os demais complexos

existentes na regional.

“O nosso prefeito tem esse olhar de cuidar das pessoas. Então, não poderíamos estar em

lugar melhor para isso do que na Casa Rosa e o Centro da Juventude.”

A casa Rosa Mulher é um centro de referência que atende mulheres vítimas de violência.

“A gente atende através do serviço de psicologia, serviço social e assessoria jurídica,

também oferecemos cursos para essas mulheres, porque não adianta essa mulher sair do

ciclo da violência, ela tem que ter uma renda para se manter com seus filhos. A Casa

fortalece essa mulher para ser inserida no mercado de trabalho”, explicou Daniele

Santana, coordenadora da Casa Rosa Mulher.

Há quatro anos Maria Sebastiana, de 57 anos, faz parte do grupo de mulheres acompanhadas e orientadas pela Casa Rosa Mulher. Ela passou 11 anos num casamento

que lhe trouxe muito sofrimento. Segundo ela, sofria violência de todos os tipos por

parte de seu ex-marido. Após o divórcio, com os filhos ainda pequenos, ela passou anos

sem direção de vida, foi quando decidiu conhecer a Casa Rosa Mulher.

“Eu passava sempre aqui e queria saber o que significava a Casa Rosa Mulher, cheguei

muito chorosa, muito mal mesmo, caminhando para um quadro depressivo, coisas que

eu não falava para os meus filhos para não os preocupar, eu guardava para mim”.

Hoje ela conta sua história com a força de quem não sente mais a dor do que passou.

Uma vida que superou, as angustias e obstáculos… A decisão pela cura emocional

trouxe para ela uma nova perspectiva de vida.

“Comecei a estudar, fui tentar tirar minha carteira de motorista, que eu quero aprender a

dirigir logo, foi através daqui que eu me ressurgi para a vida. Eu sou, e eu vou ser

sempre, o que eu quiser”, finalizou.