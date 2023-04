Bocalom concretiza racha com Petecão, demite esposa de senador e nomeia nova secretária

O racha político entre o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), e o senador Sérgio Petecão (PSD), um dos mais ferrenhos cabos eleitorais da campanha do então candidato, em 2020, concretizou-se na manhã desta segunda-feira (24), com a exoneração da vice-prefeita Marfisa Galvão do cargo de secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Para o lugar da secretária, de acordo com o decreto, o prefeito nomeou Suelem de Araújo da Silva, uma pessoa desconhecida no meio político. A assessoria do prefeito negou que a nova secretária seja indicada pelo senador Márcio Bittar (União), novo aliado de Bocalom.

- Publicidade-

De acordo com a assessoria do prefeito, Suellen Araújo da Silva, que seria natural de Brasiléia, é amiga de Tião Bocalom. Sua nomeação, no entanto, obedeceria a critérios técnicos, já que ela teria inclusive ganhado prêmios com o trabalho de assistência.

Marfisa Galvão permanece no cargo de vice-prefeito, já que foi eleita junto com Bocalom e, neste caso, o prefeito não tem governabilidade em relação a seu mandato. Ela continuará substituta eventual do prefeito durante suas ausências do município.