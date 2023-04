Bocalom diz que vai implantar sistema de transporte elétrico até o final de 2023

Em entrevista ao jornalista Tião Maia, para o ContilNet, na tarde desta quarta-feira (26), o prefeito Tião Bocalom afirmou que até o final de 2023 Rio Branco terá dez ônibus elétricos.

De acordo com o chefe do executivo municipal, os novos ônibus serão adquiridos na Alemanha e até o final do ano o sistema de transporte elétrico será implementado na capital.

Outra ação que a prefeitura colocará em prática é a implementação do aplicativo para celular, que disponibilizará os horários dos coletivos para os usuários. O intuito da ferramenta é que as pessoas não fiquem horas nas paradas de ônibus esperando os ônibus.

Bocalom destacou, ainda, a redução na passagem do transporte coletivo da capital.

“Quando assumi, a passagem custava 4 reais, e o diesel subiu para 3 reais, e nós baixamos a passagem para R$3,50. A diferença foi grande, o município paga um subsídio, pois quem anda de ônibus é quem não tem condições de comprar nem uma bicicleta”, destaca.

