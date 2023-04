Bocalom diz que prejuízo com alagação deve ultrapassar os R$ 50 milhões

Durante coletiva que anunciou o lançamento de um novo processo seletivo que deverá contratar quase 400 profissionais da saúde para o município de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (PP), disse que o prejuízo estimado após as enchentes e enxurradas que atingiram a capital, deve ser superior a R$ 50 milhões.

“A prefeitura de Rio Branco está pronta para reconstruir a cidade. Iremos esperar a água baixar para vermos mais os danos causados pela enchente e avaliarmos. Mas entraremos de cabeça para fazer isso”, disse o prefeito.

Bocalom declarou ainda que espera que o Governo Federal ajude na reconstrução das áreas afetadas, mas que caso isso não ocorra, a prefeitura tem condições de arcar com o prejuízo.

“Vamos solicitar ao Ministério do Desenvolvimento o recurso não tenha dúvida nenhuma! Mas se tiver problema com a transferência de recurso, a prefeitura está pronta para socorrer a nossa cidade, para arrumar, para limpar. Porque graças à Deus, a saúde financeira da nossa prefeitura está muito boa, temos uma equipe comprometida em gastar bem o dinheiro público”, finalizou Bocalom.

Mais de R$ 20 milhões em ajuda

O prefeito aproveitou para lembrar que além dos R$ 1,4 milhões destinados pelo Governo Federal, a prefeitura já encaminhou quase R$ 20 milhões, em recursos próprios para ajuda humanitária emergencial, na compra de material de limpeza, sacolões e colchões às vítimas das enchentes, além dos projetos aprovados na Câmara Municipal que preveem o socorro à longo prazo para as vítimas, como o Projeto Recomeçar, que irá ressarcir os atingidos que perderam seus móveis.

“Tem famílias que estão se recuperando de 2021 [última cheia do Rio Acre]. Tinham comprado uma geladeira, um fogão, uma televisão, estavam pagando prestação, imagina como é que eles vão conseguir se recuperar? Então, pensando nisso, é que a gente reuniu a nossa equipe da Prefeitura, a Câmara Municipal e tomamos essa decisão de criar um um um projeto de apoio a essas pessoas que perderam tudo”, explicou o prefeito.

Com a enxurrada, uma série de microempreendedores perderam a única fonte de renda que tinham. Bocalom informou que em parceria com a Acisa, que deverá fazer o cadastramento das vítimas atingidas, será possível assistir os empresários, com a doação de material para retomada dos empreendimentos. “Se não tiver uma mão, eles não vão conseguir levantar”.

O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de Rio Branco e agora entrar na fase inicial. O processo deve durar entre 30 a 45 dias para ser finalizado.

Por ser um projeto que prevê a compra de bens, Bocalom alerta que não deverá acontecer imediatamente.

“Lembrando que essa outra ajuda não é ajuda humanitária. Essa outra ajuda demora um pouco porque tem que preparar uma lei, mandar pra Câmara, depois tem que licitar pra comprar e é uma quantidade de produtos que a gente tem que saber quantos são para comprar. Isso aí normalmente vem de fora. Então uma coisa que eu quero pedir, antes de trinta dias isso não vai acontecer, esse é prazo que nós achamos que precisamos para poder realizar essa situação”, concluiu.

O material não será doado de imediato às vítimas. A Prefeitura fará a compra, realizará um termo de cessão para as vítimas e após dois anos, poderá ser efetivamente doado à população, como segue a legislação.