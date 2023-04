Bocalom diz que pretende levantar 1001 casas em um único dia

O prefeito Tião Bocalom contou, durante conversa com o jornalista Tião Maia nesta quarta-feira (26), para o ContilNet, que pretende levantar 1001 casas em um dia, na capital.

Quando questionado sobre a mão de obra disponível, Bocalom explicou que pretende contar também com profissionais de fora do estado, caso não tenha quantidade suficiente disponível no Acre.

“Esse é um grande desafio para o nosso time e nós vamos cumprir. São 1001 casas que vamos levantar em um só dia. Eu tenho o ano todo para preparar tudo, quando chegar no dia é só colocar”, explica.

De acordo com o prefeito, a meta é bater o recorde na construção de casas em um único dia.

“Em um dia só vamos quebrar um recorde. O desafio é levantar 1001 casas, uma a mais do que o recorde atual. Inclusive já estamos em contato com o Guinness Book”.

Veja a entrevista: