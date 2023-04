Bocalom entrega PL de urgência à Câmara para gastar R$ 10 milhões com alagados

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), entregou, nesta quarta-feira (5), ao conjunto de vereadores da Câmara Municipal, o ” Projeto Recomecar”, elaborado por sua gestão e que visa dar o suporte seguinte às cheias do Rio Acre e igarapés adjacentes que vem afligindo a Capital há 11 dias.

Para Bocalom, como sugere nome, o projeto, busca, após a descida das águas, o recomeço da vida das pessoas atingidas com as enchentes. “É hora de recomecar a vida na cidade e para isso as famílias atingidas precisam de ajuda de recursos públicos”, disse o prefeito ao entregar o projeto aos vereadores.

O prefeito quer a aprovação, ainda na tarde desta quarta-feira, da liberação de R$ 10 milhões a serem colocados à disposição das pessoas atingidas pelas enchentes. O projeto será dividido em duas etapas.

Nesta primeira, se aprovado, o projeto prevê a liberação de R$ 7 milhões para aquisição de móveis e outros bens destruídos pelas enchentes.

Na segunda fase do projeto, outros R$ 3 milhões serão para ajudar as comunidades rurais e comerciantes também atingidos. “Esses recursos serão para aquelas que perderam seus utensílios e eletrodomésticos. São recursos da Prefeitura, fruto da nossa gestão, para que gastemos dentro das necessidades e em emergências como agora”, disse Bocalom.