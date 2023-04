Bocalom faz visita à obra de revitalização e modernização da via Chico Mendes

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom visitou, na noite dessa quinta-feira (27), a obra

de revitalização e modernização do canteiro central da Via Chico Mendes.

Os serviços estão em ritmo acelerado para que o trabalho seja entregue antes da feira agropecuária realizada no fim de julho. A visita técnica do prefeito foi para fazer uma

avaliação e saber da satisfação dos moradores e comerciantes do local.

“A Via Chico Mendes está ficando linda. As pessoas que moram ali, dizem que está ficando bonito. A resposta da população é: está ficando lindo! Eu estou feliz com isso, porque é isso que nós queremos fazer mesmo, a nossa Rio Branco tem que ficar cada dia mais bonita, mais linda e a Via Chico Mendes é fundamental, porque ela atende as pessoas que vem do centro-sul e que recebe ali as pessoas que vem dos Andes, da Bolívia ou do Alto Acre”, enfatizou.

O prefeito esteve acompanhado dos secretários municipais Joabe Lira (Cuidados com a

Cidade) e Cid Ferreira (Seinfra), que coordenam o andamento dos serviços. “Aqui já foram implantados canteiros, fizemos recapeamento central e estamos avançando na direção do Supermercado Arasuper e da Recol que é um trecho da ciclovia”, explicou Cid Ferreira.

“Nós estamos responsáveis pela parte de iluminação. Estamos modernizando toda a

iluminação aqui da Via Chico Mendes, colocando novos postes e iluminação de Led. Tenho certeza que vai ficar mais iluminada e mais bonita”, enfatizou Joabe Lira. As luzes já dão nova visibilidade e segurança aos pedestres e ciclistas que circulam pelo local.

“Está lindo, maravilhoso. Nós estamos adorando. A nossa avenida está radiante”, disse a dona de casa Eva Dorneles. A maior concentração em torno da via são de comerciantes. O empresário Vinícius Abrãao disse estar satisfeito com a obra.

“A iluminação pública afasta a marginalidade, deixando mais seguro tanto para a

sociedade, como para os moradores da localidade”, elogiou.

A receptividade carinhosa dos moradores ao prefeito, foi o termômetro da satisfação dos

serviços. “Lindo, tudo lindo. Desse prefeito eu não tenho nada de mal para falar, o Bocalom é um bom prefeito, prefeito mesmo de rocha. Qual é o prefeito que anda por aqui uma hora dessa?”, perguntou a dona de casa Maria Antônia.

“Quando você ilumina tem mais segurança. Quando você recupera a pista de bicicleta, a

pista para eles andarem, também fica mais segura. E isso é o mais importante”, finalizou o prefeito.