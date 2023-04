Bocalom manda cancelar demolição de lanchonete que funciona há 24 anos no aviário 

Tião Bocalom desautoriza secretário a realizar demolição de lanchonete que funciona há 24 anos no aviário

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) desautorizou neste final de semana o prosseguimento da execução da demolição de uma lanchonete que funciona há pelo menos 24 anos no bairro Aviário. A decisão foi comunicada via áudio ao Contilnet, por Airton Oliveira, diretor de comunicação da Prefeitura de Rio Branco (PMRB).

Inconformado com a decisão, o prefeito Tião Bocalom, que se encontra em Minas Gerais para acompanhar a saúde do pai que esteve internado em uma UTI, mandou cancelar a demolição em favor da proprietária do Lanche, Maria Liberdade do Nascimento, que se encontra no local há 24 anos.

A polêmica se iniciou após uma reforma feita no espaço, a presidência do Vasco denunciou o ponto, que desde então, recebeu diversas notificações para desocupação do espaço pela Prefeitura de Rio Branco.

Segundo a prefeitura, foi concedida a autorização para uso de um trailer por 24 meses e após esse período o documento nunca foi renovado. A proprietária teria, ainda, feito ampliações em alvenaria no local, sem autorização para uso do espaço físico.