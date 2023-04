Bocalom reabre Feira do Peixe com expectativa de produtores superarem vendas do ano passado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), abriu, na manhã desta quarta-feira (5), mais uma edição Feira do Peixe e Agricultura Familiar, uma atividade municipal que coincide com os principais dias da chamada Semana Santa, quinta e sextas-feiras santas (6 e 7), quando os católicos seguem a tradição de não comer carne vermelha e substituir a proteína por peixe.

A Feira do Peixe está em sua 12ª edição, duas delas sob a administração de Tião Bocalom, na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), das 8h às 17h,sob a administração da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro). De acordo com o secretário Eracides Caetano, na versão este ano da Feira são esperados bons movimentos comerciais entre os rio-branquenses que buscam comprar pescados regionais, bem como verduras, frutas e legumes oriundos da agricultura familiar.

Na versão da Feira do Peixe de 2023, na Ceasa há, também, a venda de artesanatos, mas o foco é a venda do pescado. “Os peixes mais procurados são os tambaquis, tambacus, tilápias, curimatãs e peixes de couro. Mas há peixe para todos os gostos”, disse Eracildes Caetano. “ Além disso, nos reunimos com os feirantes e ficou acordado que os preços dos peixes serão fixos”, acrescentou o secretário da Seagro.

São 25 produtores de peixe inscritos na feira e a expectativa é que as vendas possam superar a dos ano passado, quando foram vendidos mais de 150 mil kg de peixe. “Em 2023, esperamos ultrapassar essa quantia, apesar da enchente dos nossos açudes,que foram arrombados e de muitos prejuízos dos criadores com a fuga dos peixes”, disse Caetano.