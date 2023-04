Bolsas de grife de Mirella Santos são recuperadas pela polícia

As bolsas de grife de Mirella Santos foram recuperadas pela polícia. As peças foram levadas por criminosos na invasão à casa onde mora a influenciadora e o marido, Wellington Muniz, o Ceará, em São Paulo, no dia 8 de abril, sexta-feira santa.

Na tarde desta sexta-feira (14/4), o casal esteve no Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo para o reconhecimento das peças.

- Publicidade-

Nos Stories do Instagram, Ceará mostrou que as autoridades recuperaram não somente as bolsas de Mirella, mas também dezenas de outras peças, possivelmente de outras vítimas dos mesmos criminosos.

Revenda

Como noticiou a coluna LeoDias, nove das bolsas roubadas de Mirella Santos teriam sido compradas por duas mulheres, que aparentemente tinham conhecimento de que as peças foram adquiridas de maneira ilícita. Essas mesmas mulheres tentaram revender as bolsas posteriormente, em grupos da internet.

Segundo apuração deste espaço, existem grupos de pessoas corretas que compram e revendem bolsas de luxo que já foram utilizadas, as chamadas second hand. No entanto, elas sempre fazem isso adquirindo os acessórios de maneira lícita, diferente do procedimento das duas mulheres em questão.

Após comprarem um lote de nove bolsas de luxo de Mirella por R$ 68 mil, elas chegaram a anunciar nos grupos de revenda que as peças estavam à venda. Pouco depois, no entanto, apagaram as mensagens de anúncio.