Bolsonaro passeia de lancha e jet ski em Angra dos Reis. Veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi visto nesta sexta-feira (7/4) passeando de lancha e jet ski em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. As imagens foram registradas por apoiadores bolsonaristas.

Escândalo das joias

Bolsonaro voltou ao Brasil na última semana, depois de passar três meses fora do país, nos Estados Unidos. O ex-presidente desembarcou em Brasília (DF) em 30 de março, dias antes de seu depoimento à Polícia Federal no caso das joias sauditas.

O inquérito investiga a tentativa de uma comitiva presidencial entrar no Brasil com joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, sem pagar impostos à Receita Federal e com a incorporação dos itens milionários diretamente ao patrimônio pessoal do ex-presidente.

Bolsonaro também é investigado por suposta incitação aos atos golpistas de 8 de janeiro e é alvo de 16 ações que podem torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ex-presidente tem evitado o olho público desde o fim das eleições. Após quase três meses fora do Brasil, a agenda de Bolsonaro ainda é uma incógnita, até para aliados.